14 ноября 2022, 02:53
Мэр Харькова заявил об обстреле Индустриального района города
Мэр Харькова Терехов: промышленный объект мог пострадать при обстреле Харькова ВСУ
В результате обстрела Харькова, по предварительной информации, пострадал промышленный объект. Об этом мэр города Игорь Терехов сообщил в своем Telegram-канале.
«Ракетный обстрел Индустриального района Харькова. Предварительно — промышленный объект», — написал градоначальник Харькова. Он также добавил, что уточняется информация о пострадавших.
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Ранее Терехов говорил, что в Харькове планируют создать свыше сотни пунктов обогрева на случай отключения отопления и электричества. Они появятся на станциях метро, в подвалах, убежищах, и учебных заведениях.
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ВСУ обстреляли село Сабовка в ЛНР. Повреждены некоторые жилые дома и школа, которая находится на окраине. Украинские военные нанесли удар из реактивных систем залпового огня HIMARS. Бойцы ВСУ выпустили пять ракет.
Специальная военная операция РФ на Украине
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