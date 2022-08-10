Мэр Горловки сообщил об одной погибшей из-за обстрела Зайцева ВСУ

Обстрелы поселка Зайцево, находящегося рядом с Горловкой в ДНР, продолжаются. Одна мирная жительница в результате них погибла. Об этом заявил мэр Головки Иван Приходько.

С прискорбием сообщаю, что мирная жительница Зайцева, пострадавшая в результате обстрела украинских боевиков по улице Загорского, 1, скончалась от полученных ранений», — написал он в Telegram.

Известно, что речь идет о пожилой жительницы населенного пункта.

По его словам, в результате обстрела Зайцева оказалось повреждено здание поселковой администрации, находящееся на улице Карбышева. Приходько уточнил, что обстрел населенного пункта продолжается.

О серьезном бое в районе поселка Зайцево Приходько сообщил утром в среду, 10 августа. Он заявил, что ВСУ обстреливают жилые дома, чтобы отвлечь силы Народной милиции.

Мэр Горловки попросил мирных жителей не перемещаться по городу и оставаться в укрытиях.