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    10 августа 2022, 14:27

    Мэр Горловки сообщил об одной погибшей из-за обстрела Зайцева ВСУ

    Мэр Горловки Приходько: женщина погибла в результате обстрела Зайцева ВСУ

    Александр Иванов

    Обстрелы поселка Зайцево, находящегося рядом с Горловкой в ДНР, продолжаются. Одна мирная жительница в результате них погибла. Об этом заявил мэр Головки Иван Приходько.

    С прискорбием сообщаю, что мирная жительница Зайцева, пострадавшая в результате обстрела украинских боевиков по улице Загорского, 1, скончалась от полученных ранений», — написал он в Telegram.

    Известно, что речь идет о пожилой жительницы населенного пункта.

    По его словам, в результате обстрела Зайцева оказалось повреждено здание поселковой администрации, находящееся на улице Карбышева. Приходько уточнил, что обстрел населенного пункта продолжается.

    О серьезном бое в районе поселка Зайцево Приходько сообщил утром в среду, 10 августа. Он заявил, что ВСУ обстреливают жилые дома, чтобы отвлечь силы Народной милиции.

    Мэр Горловки попросил мирных жителей не перемещаться по городу и оставаться в укрытиях.