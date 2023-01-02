Спецоперация 02 января 2023, 05:24 Мэр Горловки сообщил об обстреле ВСУ жилищного массива Мэр Горловки Приходько: ВСУ обстреливают район жилищного массива «Солнечный» РИА «Новости»

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Бойцы ВСУ обстреливают район жилищного массива «Солнечный» в Горловке, написал в Telegram-канале мэр города Иван Приходько.

«ВСУ открыли огонь по Калининскому району Горловки. Прилеты вражеских снарядов фиксируются в непосредственной близости от жилого массива „Солнечный“», — отметил он.

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Новогодние праздники в Донбассе начались с атак украинских военных. ВСУ неоднократно обстреляли Донецк, Горловку и Макеевку. Атаки продолжились 1 января. По данным мэра Донецка Алексея Кулемзина, в результате очередного обстрела столицы ДНР пострадали три человека.

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Ранее украинские СМИ распространили информацию, согласно которой в Киеве несколько раз за ночь были слышны взрывы. Кроме того, в южных областях Украины объявили воздушную тревогу.