Мэр Горловки сообщил об обстрелах завода «Стирол»

Власти Горловки зафиксировали удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории химического концерна «Стирол». Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Иван Приходько.

«Вследствие обстрела Калининского района Горловки со стороны украинских террористов зафиксированы прилеты вражеских снарядов на территории ГП „Стирол“ и по поселку Михайловка», — отметил глава Горловки.

По его словам, в результате обстрелов без электроэнергии остались несколько населенных пунктов. Горловка — крупный город в Донецкой Народной Республике. Здесь находится химический концерн «Стирол», а также предприятия по добыче угля.

С 2014 года украинские военные регулярно обстреливают город. Под ударом часто оказывается гражданская инфраструктура и жилые районы.

Ранее бойцы ВСУ в очередной раз атаковали Новую Каховку в Херсонской области. Российские системы ПВО сбили большую часть ракет.