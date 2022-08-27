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    27 августа 2022, 21:55

    Мэр Горловки сообщил об обстрелах завода «Стирол»

    Мэр Горловки Приходько: ВСУ обстреляли химзавод «Стирол»

    Юлия Шелковенко

    Власти Горловки зафиксировали удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории химического концерна «Стирол». Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Иван Приходько.

    «Вследствие обстрела Калининского района Горловки со стороны украинских террористов зафиксированы прилеты вражеских снарядов на территории ГП „Стирол“ и по поселку Михайловка», — отметил глава Горловки.

    По его словам, в результате обстрелов без электроэнергии остались несколько населенных пунктов. Горловка — крупный город в Донецкой Народной Республике. Здесь находится химический концерн «Стирол», а также предприятия по добыче угля.

    С 2014 года украинские военные регулярно обстреливают город. Под ударом часто оказывается гражданская инфраструктура и жилые районы.

    Ранее бойцы ВСУ в очередной раз атаковали Новую Каховку в Херсонской области. Российские системы ПВО сбили большую часть ракет.