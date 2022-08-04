Мэр Донецка сообщил о пяти пострадавших жителях из-за обстрела ВСУ по центру города

Как минимум пять человек пострадали при обстреле Ворошиловского района Донецка со стороны ВСУ. Такие данные опубликовал у себя в Telegram мэр города Алексей Кулемзин.

Кулемзин уточнил, что среди пострадавших — два сотрудника скорой помощи. В Минздраве ДНР сообщили, что фельдшер получил ранение в голову, у врача выявили ранение ноги. Их госпитализировали.

По предварительным данным, в общей сложности по центру города ВСУ выпустили более десяти снарядов. По информации «Известий», в результате атаки один человек погиб. Он находился возле отеля Donbass Palace. В штабе территориальной обороны ДНР заявили о двух погибших.

Украинские военные обстреляли Ворошиловский район Донецка в день траура — сегодня в городе должны были проводить в последний путь полковника НМ ДНР Ольгу Качуру. Она погибла под Горловской. Ей посмертно присвоили звания Героя России и Героя ДНР.

Церемония прощания с Качурой должна была пройти в Донецком государственном академическом театре оперы и балета им. Соловьяненко. Из-за обстрела ее отложили, люди были вынуждены перебраться в убежище.