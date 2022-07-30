Мэр Днепра назвал Зеленского автократом

Правительство Украины решило «под шумок» военных действий установить в стране автократический режим. Такое заявление в интервью изданию Politico сделал мэр Днепра Борис Филатов.

Также он разозлился на президента Украины Владимира Зеленского. Филатову не понравилось, что глава государства мог лишить гражданства главу штаба обороны города Геннадия Корбана.

«Я надеюсь, что это просто трагическая ошибка. Мне бы очень не хотелось, чтобы центральная власть, пользуясь тем, что у нас в стране идут боевые действия, начала, скажем так, создавать автократию», — заявил мэр Днепра.

По его словам, текущая обстановка в стране не дает властям государства право на узурпацию.

Ранее сообщалось, что Зеленский может подписать указы о лишении гражданства нескольких человек. Среди них — олигарх и бывший Председатель Днепропетровской областной государственной администрации Игорь Коломойский, Корбан и сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович.

На момент написания материала на официальном сайте правительства Украины такая информация не найдена.