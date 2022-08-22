Мэр Авдеевки Барабаш заявил, что горожане ждут прихода ВС России

Некоторые жители подконтрольной Украине Авдеевки ждут прихода российских сил, рассказал в интервью изданию Politico мэр города Виталий Барабаш. По его словам, значительная часть населения отказывается покидать свои дома.

Глава города заявил, что люди предпочитают оставаться дома и прятаться в подвалах, где нет ни вентиляции, ни освещения, ни отопления.

«Некоторые говорят, что им некуда идти, или нет финансовых средств, или они говорят, что они пережили 2014–2015 годы и выживут сейчас. Некоторые говорят, что они уже ушли и вернулись, потому что у них закончились деньги. И я не могу отрицать, что некоторые ждут прихода России», — отметил Барабаш.

На днях бойцы Народной милиции ДНР взяли под контроль шахту «Бутовка» под Авдеевкой. По словам командира гаубичной батареи 1-й Славянской бригады с позывным Медведь, с этой территории украинские военные обстреливали населенные пункты республики.

В ходе выполнения спецоперации российские военные ударили по позициям ВСУ в Николаевской области. Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что войска уничтожили более 50 бойцов 28-й механизированной бригады украинской армии.