facebook_pixel
    22 августа 2022, 13:55

    Мэр Авдеевки Барабаш заявил, что горожане ждут прихода ВС России

    Мэр Авдеевки допустил, что часть горожан ждут прихода российских сил

    Александр Иванов

    Некоторые жители подконтрольной Украине Авдеевки ждут прихода российских сил, рассказал в интервью изданию Politico мэр города Виталий Барабаш. По его словам, значительная часть населения отказывается покидать свои дома.

    Мэр Авдеевки Барабаш заявил, что горожане ждут прихода ВС России

    Глава города заявил, что люди предпочитают оставаться дома и прятаться в подвалах, где нет ни вентиляции, ни освещения, ни отопления.

    «Некоторые говорят, что им некуда идти, или нет финансовых средств, или они говорят, что они пережили 2014–2015 годы и выживут сейчас. Некоторые говорят, что они уже ушли и вернулись, потому что у них закончились деньги. И я не могу отрицать, что некоторые ждут прихода России», — отметил Барабаш.

    На днях бойцы Народной милиции ДНР взяли под контроль шахту «Бутовка» под Авдеевкой. По словам командира гаубичной батареи 1-й Славянской бригады с позывным Медведь, с этой территории украинские военные обстреливали населенные пункты республики.

    В ходе выполнения спецоперации российские военные ударили по позициям ВСУ в Николаевской области. Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что войска уничтожили более 50 бойцов 28-й механизированной бригады украинской армии.