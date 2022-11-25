Эксклюзив 25 ноября 2022, 23:29 «Меня трижды хотели расстрелять»: российский военный рассказал, как смог спастись из украинского плена Солдат Оюна рассказал, как украинские боевики относятся к пленным русским РИА «Новости»

Читать 360tv в

Санчаа Оюна четыре месяца провел в плену, а затем попал в списки по обмену военнопленными. Большую роль в этом сыграл его отец, который все это время искал сына. Боец рассказал «360», что украинские военнослужащие много раз хотели его расстрелять.

Житель Тувы пошел участвовать в СВО в качестве добровольца после того, как погиб его двоюродный брат. По словам Оюна, вступить в ряды ВС РФ стало для него делом чести.

Реклама

В конце июня тувинец в составе группы из восьми человек отправился на разведку, чтобы найти опорный пункт противника. В итоге они наткнулись на блокпост противника. ВСУ стали бить шквальным огнем и два товарища сразу же погибли.

Реклама

«Мой товарищ получил ранение и нам дали одну минуту, чтобы бросить оружие. Бежать тоже смысла не было, весь лес был заминирован. После этого украинцы нас связали, отвезли в подвал, где били и пытали. В одном из подвалов мы сидели два месяца, а потом нас перевели в СИЗО», — рассказал боец.

Оюна заявил, что, когда они попали в плен, один из вээсушников сказал, что просто ненавидит цыган и людей кавказской национальности, поэтому хочет их просто расстрелять.

«Трижды хотели меня расстрелять. Потом я услышал, как он спорил со своими друзьями, убить меня или обменять меня на своих. В итоге, нацисты сфотографировали меня избитого и отправили снимок моему другу, а тот отправил моему отцу, который и начал меня искать», — отметил он.

Отец военного обращался за помощью в военкомат и прокуратуру. Потом полетел в Москву, но информации о сыне получить не удалось. Спустя несколько месяцев имя юноши появилось в списках Красного Креста. Тогда мужчина поговорил с депутатом Госдумы Шамсаилом Саралиевым, который занимается делами заключенных. Шамсейл через Министерство обороны включил Оюна в списки обмена.

«Меня вызвали по имени, загрузили в автозак и отвезли в Запорожье, где обменяли. Я всегда верил, что нас не бросят. Поэтому надеялся только на лучшее», — сказал солдат.

Сейчас Оюн находится дома в кругу семьи, однако, он готов снова поехать на передовую, если призовут. По его словам, для него прежде всего важно защитить родину.