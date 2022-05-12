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    12 мая 2022, 08:52

    Менее четырех тысяч жителей остались в Рубежном

    Военный комендант Рубежного сообщил о сокращении населения города до 4 тысяч человек

    Максим Зинкин

    Около четырех тысяч жителей остались в Рубежном, перешедшем под контроль войск Луганской Народной Республики. Об этом РИА «Новости» сообщил военный комендант населенного пункта с позывным «Камброд».

    «Мирные жители не спешат возвращаться в город. Всего их тут осталось на данный момент около четырех тысяч человек», — рассказал он.

    Военный уточнил, что мирные жители не хотят вновь возвращаться в свои жилища из-за постоянных обстрелов со стороны украинских националистов.

    «Оставшиеся люди испытывают трудности с медикаментами. Гуманитарную помощь им оказывают военные, дают продовольствие», — сообщил «Камброд».

    Комендант сообщил также, что в городе обнаружены порядка 200 тел погибших при обстрелах мирных жителей.

    Рубежное перешло под контроль российских военных в конце апреля. Националисты бросили укрепленные позиции и бежали из зоны боевых действий.