Около четырех тысяч жителей остались в Рубежном, перешедшем под контроль войск Луганской Народной Республики. Об этом РИА «Новости» сообщил военный комендант населенного пункта с позывным «Камброд».

«Мирные жители не спешат возвращаться в город. Всего их тут осталось на данный момент около четырех тысяч человек», — рассказал он.

Военный уточнил, что мирные жители не хотят вновь возвращаться в свои жилища из-за постоянных обстрелов со стороны украинских националистов.

«Оставшиеся люди испытывают трудности с медикаментами. Гуманитарную помощь им оказывают военные, дают продовольствие», — сообщил «Камброд».

Комендант сообщил также, что в городе обнаружены порядка 200 тел погибших при обстрелах мирных жителей.

Рубежное перешло под контроль российских военных в конце апреля. Националисты бросили укрепленные позиции и бежали из зоны боевых действий.