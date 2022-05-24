Власти Мелитополя заявили, что российские военные помогли сохранить город

Инфраструктура Мелитополя восстановлена. Город помогли сохранить российские военные, сообщила РИА «Новости» и. о. главы военно-гражданской администрации Галина Данильченко.

«Город сохранили российские военные, стараясь не разрушить ни одну клумбу, не то что здание. Но Мелитополь обстреливали украинские военные», — сказала она.

Все коммунальные предприятия города работают в штатном режиме. Инфраструктура тоже в строю — то, что было разрушено, уже восстановлено. Кроме того, местные предприятия возобновляют контракты с российскими партнерами. По словам Галины Данильченко, больше 80% продукции, которую производил Мелитополь, востребована в России и странах СНГ. Это очень широкий ассортимент — от запчастей для сельхозтехники до бытовых товаров. Некоторые предприятия готовы выполнять оборонные заказы.

Мелитополь был освобожден от националистов в самом начале спецоперации. В апреле возобновили работу местные школы и детсады.