Мелитополь открыл пункт приема документов для получения российского гражданства

В Мелитополе начался прием документов для получения российского гражданства. В городе заработало первое подразделение федеральной миграционной службы Российской Федерации. Об этом в Telegram сообщил член Главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

По его данным, документы начали принимать уже 31 мая. Центр предоставления административных услуг расположен в доме № 37 по улице Чернышевского.

Для жителей Запорожской области действует упрощенная схема получения гражданства Российской Федерации — соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин 25 мая. Принимать решение по заявлению от жителей этого региона будут в течение не более трех месяцев с момента его подачи. Такие же условия действуют для Херсонской области.

А еще один указ, подписанный Путиным накануне, позволит быстрее и проще получить российское гражданство детям-сиротам из республик Донбасса и Украины.