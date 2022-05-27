Мелитополь наладит железнодорожное сообщение с Крымом, ДНР и ЛНР

Власти Мелитополя хотят наладить железнодорожное сообщение с Крымом, а также Луганской и Донецкой народными республиками. Об этом сообщил замглавы военно-гражданской администрации Запорожской области по социально-гуманитарным вопросам Андрей Трофимов.

Сделать это планируется с помощью созданного предприятия «Мелитопольская железная дорога». По его словам, пути будут связаны с российской железнодорожной сетью, написал ТАСС.

Мелитополь расположен на юге Запорожской области Украины. Город освободили в марте, постепенно здесь начала налаживаться мирная жизнь. В городе снова открыли бассейн и ледовый дворец, сообщала газета «Известия».

Сегодня стало известно, что в Мелитополе возобновил работу завод автотракторных запчастей. Предприятие изготавливает детали для тракторов, комбайнов, автомобилей. Сотрудники постепенно возвращаются на старые рабочие места.