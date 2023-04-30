Спецоперация 30 апреля 2023, 15:26 Мехбригаду и отряд Сил спецопераций ВСУ уничтожили в ДНР Минобороны: ракетный удар уничтожил более 200 боевиков мехбригады и спецотряда ВСУ в ДНР РИА «Новости»

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Российские военные уничтожили свыше 200 украинских боевиков в результате ракетного удара по 24-й мехбригаде ВСУ и отряду Сил специальных операций в Донецкой Народной Республике. Об этом в сообщили в Минобороны.

«В результате ракетного удара <…> уничтожили свыше 200 украинских военнослужащих, еще около 280 — эвакуированы с ранениями различной степени тяжести», — уточнили в ведомстве.

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В Минобороны уточнили, что артиллеристы вели огонь по пунктам временной дислокации 24-й механизированной бригады ВСУ и отряда Сил специальных операций, которые обосновались в городе Константиновке.

За сутки противник потерял 190 солдат после удара российских сил на пяти направлениях — Купянском, Краснолиманском, Херсонском, Южно-Донецком и Запорожском.

Ранее «кочующий» расчет «Торнадо-Г» разгромил вражеские позиции в зоне спецоперации.