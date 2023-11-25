Спецоперация 25 ноября 2023, 22:08 Механик-водитель из Оренбурга погиб в первый день СВО Оренбургский военный Хазиахметов погиб под обстрелом ВСУ в первый день СВО РИА «Новости»

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Рядовой Игорь Хазиахметов погиб в своей боевой машине при исполнении воинского долга на территории Украины прошлой весной. Колонна, в которой на находился, попала под обстрел украинских военных, а в тело бойца попали осколки. Об этом написало интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Хазиахметов служил механиком-водителем в 108-м гвардейском десантно-штурмовом полку Новороссийска. У него был боевой опыт, поэтому его отправили на поле боя в первых рядах.

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Дома у военнослужащего остались жена и маленький сын, рождения которого он так и не увидел. Родители героя рассказали, что хранят шлем погибшего сына.

«Игорю никогда не хотелось быть офицером, он просто любил армию. Диплом он получить не успел. С лета 2021 года сын был на выезде в Крыму. Заехал на несколько дней на Новый год — здесь его ждала беременная жена, — а потом обратно в поля», — поделилась мать бойца.

По ее словам, последний раз она созванивалась с сыном 23 февраля.

Хазиахметов до украинских событий служил на Кавказе, участвовал в военной операции в Сирии. Его награждали медалями и почетными грамотами за верность присяге и боевые заслуги.

Российского бойца по указу президента России Владимира Путина посмертно наградили Орденом Мужества. Хазиахметова похоронили в краснодарской станице рядом с его бабушкой и дедушкой.