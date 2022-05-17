Механик-водитель БТР объяснил, как работают рембаты в ходе спецоперации на Украине

Полевые ремонтные мастерские для боевой техники, которая участвует в специальной операции на Украине, очень важны. Об этом сообщил механик-водитель БТР Кирилл телеканалу «Звезда».

Он рассказал, что благодаря своевременному ремонту техника находится в состоянии готовности, а ее экипаж имеет возможность решить поставленные перед ней боевые задачи.

«Конечно, какие-то маленькие проблемы мы устраняем сами, доливаем масло, например. Но рембат очень важен, потому что в полях мы серьезный ремонт не сделаем, а благодаря им боевая машина всегда на ходу, и мы можем дальше выполнять боевые задачи», — рассказал Кирилл.

Один из крупных ремонтных пунктов находится в Херсонской области. Там мастера работают круглые сутки и могут отремонтировать любую колесную или гусеничную технику. На самые сложные случаи уходит не больше суток.