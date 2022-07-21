Медведев заявил о необходимости отодвинуть украинские войска от Донецка

Украинские войска необходимо отодвинуть от Донецка, чтобы избежать обстрелов столицы Донецкой Народной Республики. Такое мнение на встрече с беженцами из ЛНР и ДНР в Ростовской области высказал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, написало РИА «Новости».

«Не только от Донецка, теперь уже и пошире и подальше», — сказал Медведев.

Ранее Медведев выразил убежденность в том, что российские войска в полном объеме выполнят поставленные цели и задачи в ходе специальной операции на Украине, писало РИА ФАН.

«Для того, чтобы в Донбассе стало мирно, спокойно и комфортно», — объяснил он.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что у ВСУ есть возможность переломить ход боевых действий против России.