Медведев заявил, что Россию вынудили начать спецоперацию на Украине

Спецоперация России на Украине — вынужденная мера. Такое заявление сделал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Его слова процитировал ТАСС.

«Вы знаете, какие цели были поставлены президентом страны [Владимиром Путиным] при принятии решения о проведении спецоперации. Это вынужденное решение», — сказал он.

Кроме того, Медведев назвал спецоперацию превентивной мерой самообороны со стороны РФ. По его словам, Запад долгие годы игнорировал озабоченности России. Он отметил, что конфликт страны с НАТО усилился после того, «что произошло с Крымом». Кроме того, Альянс наращивает угрозу РФ увеличивая общую границу с Россией.

Также Медведев заявил, что задачи спецоперации будут выполнены. Также он отметил, что сама кампания укладывается в нормы Устава ООН, поскольку таким образом Россия реализовала право на самозащиту.