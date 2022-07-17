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    17 июля 2022, 16:57

    Медведев заявил, что Россию вынудили начать спецоперацию на Украине

    Медведев назвал вынужденной мерой спецоперацию России на Украине

    Александр Иванов

    Спецоперация России на Украине — вынужденная мера. Такое заявление сделал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Его слова процитировал ТАСС.

    Медведев заявил, что Россию вынудили начать спецоперацию на Украине

    «Вы знаете, какие цели были поставлены президентом страны [Владимиром Путиным] при принятии решения о проведении спецоперации. Это вынужденное решение», — сказал он.

    Кроме того, Медведев назвал спецоперацию превентивной мерой самообороны со стороны РФ. По его словам, Запад долгие годы игнорировал озабоченности России. Он отметил, что конфликт страны с НАТО усилился после того, «что произошло с Крымом». Кроме того, Альянс наращивает угрозу РФ увеличивая общую границу с Россией.

    Также Медведев заявил, что задачи спецоперации будут выполнены. Также он отметил, что сама кампания укладывается в нормы Устава ООН, поскольку таким образом Россия реализовала право на самозащиту.