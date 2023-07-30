Спецоперация 30 июля 2023, 10:44 Медведев заявил, что страны НАТО должны молиться на российских воинов Медведев: РФ пришлось бы использовать ядерное оружие в случае отторжения ее территории Pxhere

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Российские войска не просто защищают свои территории, но и предотвращают мировой конфликт. Такое заявление сделал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

Он написал, что если бы Украина и НАТО отторгли бы часть российской территории, то стране пришлось бы применить ядерное оружие. Другого выхода просто нет, подчеркнул политик.

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«Поэтому наши враги должны молиться на наших воинов. Они не дают разгореться мировому ядерному пожару», — написал Медведев.

Вооруженным силам Украины не удается добиться успехов в ходе контрнаступления, поэтому они атакуют гражданские объекты на территории России. Из-за собственных неуспехов киевский режим пытается достичь «информационных побед».

Ранее зампред Совбеза заявил, что Россия презирает Международный уголовный суд. По его словам, противники РФ неоднократно плевали на нормы международного права. Он добавил, что наша стана не имеет отношения к Римскому статуту МУС, поэтому и не обязана сотрудничать с ним.