Украина пытается добиться от других стран хоть каких-то гарантий безопасности, но обеспечить их могла только Россия. Теперь с гарантиями «очень кисло», написал в Telegram-канале зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Киевский режим продолжает изобретать для себя некие „гарантии безопасности“ на будущее. То встречу с отдельными малозначительными соседями под председательством забытых отставников на эту тему проведут, то опять про НАТО вспомнят», — заметил политик.

Он добавил: «всем ясно», что соседи не могут дать Украине никаких гарантий, «даже если люто ненавидят Россию». А в НАТО Украину, по мнению Медведева, теперь никто не примет, поскольку «в Альянсе хоть и русофобы, но не самоубийцы».

«Гарантии безопасности мог дать только договор с Россией. Но украинская власть, простимулированная западными деньгами и ракетами, от него отказалась. Так что с гарантиями очень кисло», — констатировал Дмитрий Медведев.

Зампред Совбеза отметил: нынешние руководители Украины осознают, что для них «никаких гарантий безопасности вообще нет и быть не может».

«Гарантий светлого будущего Зеленскому сотоварищи даже США не предложат. Нет смысла. Сейчас на Украине зарабатывает фирма Joseph Robinette Biden & Sons. Это скоро закончится», — предрек Медведев.

Он пояснил, что американцы — «закоренелые эгоисты и работают только на себя», и предположил, что новая команда без колебаний «сольет коррупционную украинскую тему в сортир истории» вместе с ее фигурантами.