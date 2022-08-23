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    23 августа 2022, 11:22

    Медведев высмеял попытки Украины добиться для себя гарантий безопасности от соседей

    Зампред Совбеза Медведев: Украина безуспешно пытается добиться «гарантий безопасности»

    Оксана Кириллова

    Украина пытается добиться от других стран хоть каких-то гарантий безопасности, но обеспечить их могла только Россия. Теперь с гарантиями «очень кисло», написал в Telegram-канале зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

    Медведев высмеял попытки Украины добиться для себя гарантий безопасности от соседей

    «Киевский режим продолжает изобретать для себя некие „гарантии безопасности“ на будущее. То встречу с отдельными малозначительными соседями под председательством забытых отставников на эту тему проведут, то опять про НАТО вспомнят», — заметил политик.

    Он добавил: «всем ясно», что соседи не могут дать Украине никаких гарантий, «даже если люто ненавидят Россию». А в НАТО Украину, по мнению Медведева, теперь никто не примет, поскольку «в Альянсе хоть и русофобы, но не самоубийцы».

    «Гарантии безопасности мог дать только договор с Россией. Но украинская власть, простимулированная западными деньгами и ракетами, от него отказалась. Так что с гарантиями очень кисло», — констатировал Дмитрий Медведев.

    Зампред Совбеза отметил: нынешние руководители Украины осознают, что для них «никаких гарантий безопасности вообще нет и быть не может».

    «Гарантий светлого будущего Зеленскому сотоварищи даже США не предложат. Нет смысла. Сейчас на Украине зарабатывает фирма Joseph Robinette Biden & Sons. Это скоро закончится», — предрек Медведев.

    Он пояснил, что американцы — «закоренелые эгоисты и работают только на себя», и предположил, что новая команда без колебаний «сольет коррупционную украинскую тему в сортир истории» вместе с ее фигурантами.