Спецоперация 10 октября 2022, 01:06 Поделиться Telegram

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Viber Истинный патриотизм и стандартное раздолбайство. Медведев — о частичной мобилизации в России Зампред Совбеза Медведев заявил о патриотизме и раздолбайстве при частичной мобилизации РИА «Новости»

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Россияне объединились для защиты своей Родины, это залог победы. Такое мнение высказал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя частичную мобилизацию. Его слова опубликованы в Telegram-канале журналистки Наданы Фридрихсон.

«Мобилизация проходит так, как она может проходить в стране, где ее не было более 80 лет. Есть истинный патриотизм, есть человеческие эмоции, есть стандартное раздолбайство», — отметил Медведев.

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В России идет частичная мобилизация, о которой объявил президент Владимир Путин. Минобороны РФ готовит на полигонах и в учебных центрах мобилизованных граждан из разных регионов страны. Их учат оказывать первую медицинскую помощь, понимать принципы военной топографии, а также стрелять из разных видов оружия и метать гранаты.

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Россияне, которые хотят попасть в ряды ВС РФ добровольно, могут оставить заявку на портале «Госуслуги». После ее рассмотрения в личном кабинете появится информация по явке в военкомат.

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