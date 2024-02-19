Спецоперация 19 февраля 2024, 18:10 Медведев рассказал о своем докладе Путину по улучшению ситуации в зоне СВО Медведев передал Путину доклад по улучшению средств РЭБ Медиасток.рф

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Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев доложил президенту Владимиру Путину об идеях, которые могут положительно сказаться на ходе специальной операции. Об этом сообщило РИА «Новости».

Медведев рассказал, что посетил ряд российских предприятий, производящих средства радиоэлектронной борьбы. Военные специалисты представили зампреду Совбеза несколько идей, которые могут улучшить общую ситуацию в зоне СВО.

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«Я сейчас не буду раскрывать, это закрытая история. Я доклад сделал Верховному главнокомандующему по этому поводу», — отметил Медведев.

Ранее он выразил уверенность в том, что Россия в скором времени одержит победу в спецоперации. Зампред Совбеза пообщался с чеченскими военными командирами и поблагодарил их за проделанную боевую работу и вклад в грядущую победу.