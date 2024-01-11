Спецоперация 11 января 2024, 16:17 Медведев рассказал, какое оружие Россия еще не применяла на Украине Медведев: Россия не применила на Украине разве что ядерное оружие РИА «Новости»

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Российские военные использовали на Украине все виды вооружения, кроме ядерного. Об этом заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев, сообщило РИА «Новости».

Он отметил, что недавние удары по военным объектам на Украине подтвердили эффективность работы российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

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«Причем использовались, как известно, разные носители, с разным наполнением, разве что кроме ядерного пока», — рассказал Медведев во время заседания рабочей группы ВПК.

Массированные ракетные удары России активно комментируют на Западе. По словам британского аналитика Александра Меркуриса, Украине нанесли огромный ущерб. Пытаясь противостоять российским военным, ВСУ потратили много зенитных управляемых ракет, и теперь их почти не осталось. Это признал спикер украинских ВВС.