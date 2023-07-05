Важное 05 июля 2023, 14:42 Медведев рассказал, как завершить СВО за несколько дней Медведев: СВО закончится за несколько дней, если НАТО перестанет поставлять оружие Украине РИА «Новости»

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Специальная операция на Украине завершится за несколько дней, если западные страны и НАТО прекратят накачивать киевский режим оружием. Об этом ТАСС заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Если они сейчас прекратят поставлять Украине оружие, то специальная операция завершится через несколько дней», — сказал он.

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Также политик дал характеристику российской армии.

«Наша армия героическая и современная, несмотря на то что есть определенные проблемы. Как и у всякой армии», — добавил он.

Медведев выразил мнение, что любые боевые действия завершаются либо подписанием мирного договора, либо ценой большого количества жизней. Зампред Совбеза привел в пример ситуацию с бомбардировкой США японских городов Хиросима и Нагасаки.

«Тогда они свернули военную кампанию. Ценой стали жизни почти 300 тысяч мирных людей», — заключил политик.

Ранее Медведев заявил, что Россия существенно нарастила поставки техники в войска.