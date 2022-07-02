Медведев призвал украинцев побыстрее разорвать брачный союз с Зеленским

Жители европейских стран устали от беженцев из Украины. Таким мнением в Telegram-канале поделился заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

По его словам, это появилось в недавних протестах поляков. Те выразили свое неодобрение по поводу большого количества беженцев из Украины, осевших в их стране.

«[Поляки] напоминают криком почти четырем миллионам украинцев, разместившихся у них в стране, про то, что они в Польше. Схожие процессы идут и в других европейских странах, затеявших любовные игрища с Киевом», — отметил Медведев.

По его словам, это свидетельствует о быстрой смене настроений в Европе. Медведев отметил, что ситуацию не спасут даже обещания Украине возможного членства в ЕС. Также он сравнил текущий формат отношений между Западом и освобождаемой от национализма страной с поговоркой «от любви до ненависти один шаг».

Также зампред Совбеза России посоветовал украинцам вспомнить свою «былую» любовь к своему президенту Владимиру Зеленскому. Медведев метафорично назвал его «зеленым хлопцем в зеленой футболке» и посоветовал беженцам поскорее разорвать с ним «брачный контракт».

Ранее российские структуры рассказали СМИ, что с начала спецоперации на Украине РФ приняла свыше 2,1 миллиона беженцев с Украины и из Донбасса в рамках эвакуации мирного населения из освобождаемых территорий.