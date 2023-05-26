Спецоперация 26 мая 2023, 11:18 Медведев призвал поставлять российским штурмовикам снаряды в объеме выше нормативов Медведев: штурмовики должны обеспечиваться снарядами в несколько раз выше нормативов РИА «Новости»

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Российские штурмовые отряды, сражающиеся в зоне спецоперации, должны получать объемы вооружения, превышающие стандартные нормативы. С таким призывом выступил замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в беседе с журналистами во Вьетнаме, его процитировал ТАСС.

По словам зампредседателя Совбеза, в целом военнослужащим хватает снарядов. Однако, по мнению Медведева, штурмовым отрядам нужно больше боеприпасов.

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«Вопрос в том, что штурмовики должны иметь приоритет и обеспечиваться в несколько раз выше стандартных нормативов», — подчеркнул замглавы Совета безопасности РФ.

Ранее военнослужащих штурмовых групп Центрального военного округа наградили орденами за мужество и героизм, проявленные во время выполнения задач в рамках спецоперации. Знаки отличия вручали непосредственно в зоне СВО по решению Верховного главнокомандующего.