Медведев предупредил о катастрофических последствиях открытого конфликта НАТО с Россией

Иностранные аналитики ежедневно пытаются внедрять тезис, что Россия пугает мир ядерным конфликтом, при этом опуская тот факт, что НАТО накачивает Украину оружием и наемниками. О последствиях этих действий альянса на Западе тоже не задумываются, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Цинизм западных „говорящих голов“ становится все более откровенным. В повестку дня изо всех сил пытаются внедрить тезис, что Россия пугает мир ядерным конфликтом. Даже Трамп недавно вылез с этим. Правда, понятно, просто назло Байдену. И, конечно, попискивают своими тонкими голосками европейцы», — написал Медведев в своем Telegram.

На фоне этого он решил указать западным аналитикам на ряд очевидных вещей. Во-первых, как подчеркнул политик, накачивание Украины оружием, подготовка ее войск, отправка наемников и проведение учений НАТО у границ России повышают вероятность прямого и открытого конфликта НАТО с Россией.

«У такого конфликта всегда существует риск перехода в полноценную ядерную войну. Это будет катастрофическим для всех сценарием. Вот и все. Поэтому не надо врать себе и другим», — посоветовал Медведев.

По его мнению, Западу нужно больше думать о возможных последствиях своих действий, а также постараться умерить пыл русофобии.