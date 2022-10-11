Медведев поймал генсека НАТО на словах о признании войны с Россией | 360°

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Медведев поймал генсека НАТО на словах о признании войны с Россией

Зампред Совбеза РФ Медведев: генсек НАТО Столтенберг признал войну с Россией

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прямо сообщил о том, что альянс ведет войну против России. Об этом в Telegram-канале написал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Столтенберг во вторник в Брюсселе выступил на пресс-конференции, открывающей встречу министров обороны стран-членов альянса.

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В ходе мероприятия он заявил, что победа России в ходе боевых действий на Украине станет поражением для всего альянса.

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«Тезис Столтенберга о поражении НАТО в случае победы России свидетельствует участие блока в войне против нашей страны. От чистого сердца, но не от большого ума, говорится. Наконец-то это признал честный норвежский парень», — написал Медведев.

Ранее Столтенберг подчеркнул, что НАТО не является стороной конфликта в украинском конфликте. Кроме того, он сообщил о выделении альянсом дополнительных средств на усиление защиты объектов инфраструктуры Украины.

Дмитрий Медведев

НАТО

Специальная военная операция РФ на Украине

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