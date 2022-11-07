Медведев обозначил причину начала спецоперации на Украине | 360°

Спецоперация 07 ноября 2022, 10:26 Медведев обозначил причину начала спецоперации на Украине Зампред СБ Медведев: угроза возобновления ядерной программы Украины стала причиной СВО РИА "Новости"

Читать 360tv в

Намерение украинских властей возобновить национальную ядерную программу стало одной из причин проведения специальной операции. Об этом на странице во «ВКонтакте» сообщил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Причиной проведения спецоперации, в значительной мере, стали угрозы Украины возобновить ядерную программу. Они с дьявольским удовольствием применили бы его (ядерное оружие — прим. ред.) против собственных граждан и против нас», — написал он.

Реклама

До начала специальной операции РФ украинский президент Владимир Зеленский заявлял, что страна может отказаться от выполнения условий Будапештского меморандума, запрещающего государству владеть ядерным оружием.

Реклама

Ранее Медведев заявил, что западные страны ждут поражения России в украинском конфликте, чтобы отторгнуть российские земли. Политик напомнил, что эта ситуация станет угрозой распада страны, после чего РФ получит полное право применить ядерное оружие.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что возможность применения ядерного оружия в ходе спецоперации на Украине является минимальной. Он напомнил, что в ядерной войне не может быть победителей, писал RT.