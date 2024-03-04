Спецоперация 04 марта 2024, 14:08 Медведев объявил о продолжении СВО до окончательной победы Зампред СБ Медведев: Россия доведет спецоперацию до капитуляции неонацистов РИА «Новости»

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Россия продолжит проводить спецоперацию и доведет ее до логического конца. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на марафоне «Знание. Первые» на Всемирном фестивале молодежи, сообщило РИА «Новости».

Он отметил, что СВО продлится до тех пор, пока Россия не добьется капитуляции неонацистов.

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«Мы безусловно доведем специальную военную операцию до логического конца, до окончательной победы, до капитуляции неонацистов», — указал Медведев.

Зампредседателя Совбеза во время выступления на марафоне также предупредил, что Россия не отступит от своих принципов, и со стратегическими границами государства придется считаться всем, хотят они того или нет.

«Это, если хотите, часть нашей базовой самоидентификации, базовые принципы нашей внешней политики на десятилетия вперед», — заключил он.

Ранее Медведев назвал Украину частью общерусской цивилизации. По его словам, территории по берегам Днепра — это часть российских исторических границ.