Спецоперация 28 декабря 2023, 12:22 Медведев назвал важнейшие цели спецоперации на Украине Медведев: цель спецоперации — смещение правящего бандеровского режима РИА «Новости»

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Специальная военная операция России на Украине в следующем году продолжится. Целью СВО останется разоружение ВСУ и денацификация. Об этом рассказал РИА «Новости» заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Спецоперация продолжится, ее целью останется разоружение украинских войск и отказ нынешнего украинского государства от идеологии неонацизма», — отметили он.

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Также, по его словам, важнейшая цель спецоперации — смещение правящего бандеровского режима. Россия обязательно достигнет ее, резюмировал Медведев.

В канун римско-католического Рождества, 24 декабря, российский политик обратился в странам Европы. Он напомнил им об энергетическом кризисе, в котором погряз ЕС из-за отказа от дешевых российских энергоносителей. Также Медведев указал на то, что к глубокой экономической яме, в которой оказался Евросоюз, их привела помощь Украине.