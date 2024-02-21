Спецоперация 21 февраля 2024, 22:29 Медведев назвал участников боев за Авдеевку героями Медведев: ВС РФ блестяще справились с задачей по освобождению Авдеевки РИА «Новости»

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Российская армия блестяще провела операцию по освобождению Авдеевки. Об этом в интервью российским журналистам заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Его слова передало РИА «Новости».

По словам политика, решение этого вопроса осложнялось тем, что ВСУ превратили город в мощный укрепрайон, где в течение двух лет возводились защитные фортификационные укрепления.

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«Это была сложная задача, но наши вооруженные силы с этим блестяще справились. Хочу всех поздравить еще раз с этим событием», — подчеркнул Медведев.

Также он назвал всех российских участников боев за населенный пункт героями, и «об этом нужно прямо говорить», — добавил он.

Ранее сообщалось, что украинская армия рискует попасть в оперативное окружение в Угледаре, а город — повторить судьбу Артемовска и Авдеевки, которые перешли под контроль российской вооруженных сил.