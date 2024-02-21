21 февраля 2024, 22:29
Медведев назвал участников боев за Авдеевку героями
Медведев: ВС РФ блестяще справились с задачей по освобождению Авдеевки
Российская армия блестяще провела операцию по освобождению Авдеевки. Об этом в интервью российским журналистам заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Его слова передало РИА «Новости».
По словам политика, решение этого вопроса осложнялось тем, что ВСУ превратили город в мощный укрепрайон, где в течение двух лет возводились защитные фортификационные укрепления.
Реклама
«Это была сложная задача, но наши вооруженные силы с этим блестяще справились. Хочу всех поздравить еще раз с этим событием», — подчеркнул Медведев.
Также он назвал всех российских участников боев за населенный пункт героями, и «об этом нужно прямо говорить», — добавил он.
Ранее сообщалось, что украинская армия рискует попасть в оперативное окружение в Угледаре, а город — повторить судьбу Артемовска и Авдеевки, которые перешли под контроль российской вооруженных сил.
Дмитрий Медведев
ВСУ
Армия
Авдеевка
Реклама
Реклама