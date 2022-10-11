Медведев назвал поставки новейших РСЗО самым быстрым путем эскалации на Украине | 360°

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Медведев назвал поставки новейших РСЗО самым быстрым путем эскалации на Украине

Зампред Совбеза Медведев назвал поставки РСЗО самым быстрым путем эскалации на Украине

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Предоставление Украине реактивных систем залпового огня (РСЗО) повышенной дальности станет самым быстрым путем эскалации. Поставки такого вооружения могут привести к мировой войне, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Самый быстрый путь эскалации конфликта на Украине до необратимых последствий мировой войны — поставка психам в Киеве РСЗО повышенной дальности. Престарелые руководители вашингтонского обкома и выскочки из НАТО должны хоть изредка включать свои размягчившиеся мозги», — написал Медведев в своем Telegram-канале.

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Также он прокомментировал слова Генсека НАТО Йенса Столтенберга. Тот ранее сказал, что победа России на Украине будет означать поражение Североатлантического альянса. По мнению зампреда Совбеза, это можно расценивать в качестве прямого подтверждения НАТО своего участия в боевых действиях против России.

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«Как говорится — не от большого ума, но от чистого сердца. Честный норвежский парень наконец-то признал это», — заключил Медведев.

Украинские войска продолжают обстреливать освобожденные территории. Власти Энергодара сообщили, что ВСУ ударили по городу более 20 раз.

Дмитрий Медведев

Специальная военная операция РФ на Украине

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