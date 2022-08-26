Медведев назвал отказ Украины от вступления в НАТО недостаточным условием для достижения мира
Медведев рассказал, что нужно для достижения мира на Украине
Отказ Украины от участия в военно-политическом блоке НАТО сейчас необходимое, но уже недостаточное условие для достижения мира. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью французскому телеканалу LCI подчеркнул, что нужны гарантии безопасности России.
Перспектива переговоров России и Украины на высшем уровне, пояснил Медведев, во многом зависит от развития ситуации. Встреча возможна только при определенных условиях.
«Спецоперация России в Донбассе и на Украине проводится для того, чтобы не случилось третьей мировой войны», — отметил зампред Совбеза РФ.
Россия уже вела переговоры с Киевом и западными странами, однако они не увенчались успехом.
Медведев также ответил на вопрос о будущем республик Донбасса после их признания со стороны РФ.
«Россия может присоединить ЛНР и ДНР, только если сами республики проведут соответствующие референдумы», — подытожил он.
Западные СМИ полагают, что Украина в скором времени лишится территорий. Контрнаступление ВСУ в Донбассе обречено на провал.