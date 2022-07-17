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    17 июля 2022, 15:47

    Медведев назвал неадекватным стремление властей Украины продолжать конфликт «до последнего украинца»

    Зампред Совбеза Медведев: власти Украины ведут себя неадекватно, продолжая конфликт

    Оксана Кириллова

    Власти Украины ведут себя неадекватно, пытаясь продолжать конфликт «до последнего украинца», считает зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев. На встрече с ветеранами Великой Отечественной войны он заявил, что цели спецоперации будут достигнуты, написал ТАСС.

    Медведев назвал неадекватным стремление властей Украины продолжать конфликт «до последнего украинца»

    «Бесконечные попытки продолжать кампанию, как принято сейчас говорить, до последнего украинца — они, безусловно, приведут к краху существующего политического режима, несмотря на то что они пытаются огрызаться», — заметил Медведев.

    Когда-нибудь неизбежный успех России осознают те, кто «подкармливает» Украину оружием и деньгами, добавил зампред Совбеза.

    Он подчеркнул, что «бесконечное и беспрерывное» расширение НАТО — «прямая и явная угроза» России. С учетом этого пришлось начать спецоперацию на Украине.

    «Вы знаете, какие цели были поставлены президентом страны при принятии решения о проведении специальной военной операции. Это вынужденное решение», — обратился Медведев к ветеранам.

    Он констатировал, что десятилетиями никто не хотел «учитывать обеспокоенности» России, украинское руководство отказывалось урегулировать возникший в 2014 году конфликт, который «привел к страданиям огромного количества людей в Донбассе».