Медведев назвал истинную цель военных поставок США на Украину

Одобрение конгрессом США отправки военной помощи Украине на 40 миллиардов долларов связано с желанием нанести тяжелое поражение России и ограничить ее политическое влияние в мире. Об этом в Telegram-канале сообщил заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев.

«Цель этой „помощи“ — продолжить войну против России, ограничить ее политическое влияние, экономическое развитие и нанести тяжелое поражение», — заявил политик.

Медведев считает, что эти деньги с удовольствием примут представители американских военных промышленных предприятий.

«Будет немало охотников поделить эти огромные деньги, не говоря уже о банальных ворюгах по обе стороны океана», — продолжил он.

Политик заявил, что США не удастся выполнить собственные планы по развалу России.

«Быстрее сломается печатный станок, за счет которого США раздувают государственный долг. Не говоря про цены на продукты и бензин в Америке», — считает Медведев.

Член Совбеза отметил, что несмотря ни на что, цели специальной операции РФ на Украине будут достигнуты.

Представители палаты представителей конгресса голосованием одобрили выделение военной помощи Украине на 40 миллиардов долларов. Теперь документ отправится на рассмотрение в сенат.