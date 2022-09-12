Медведев напомнил Зеленскому о главном ультиматуме России | 360°

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Медведев напомнил Зеленскому о главном ультиматуме России

Зампред Совбеза Медведев: главный ультиматум России — капитуляция киевского режима

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Президент Украины Владимир Зеленский должен понимать, что сейчас ультиматумы со стороны РФ можно сравнить с разминкой, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев. Он подчеркнул, что требования, которые предъявят в будущем украинским властям, гораздо более жесткие.

«Некто Зеленский сказал, что он не будет вести диалог с теми, кто выдвигает ультиматумы. Нынешние „ультиматумы“ — детская разминка перед требованиями будущего. И он их знает: тотальная капитуляция киевского режима на условиях России», — написал Медведев в своем Telegram.

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О том, что Украина не готова вести переговоры с Россией, Зеленский заявил ранее в эфире американского телеканала CNN.

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При этом ранее он сообщал о готовности вести переговоры. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия со своей стороны не отказывается от переговоров с Украиной, но чем дольше затянется ситуация на фронтах, тем труднее будет осуществить этот процесс.

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