Президенту Украины Владимиру Зеленскому невыгоден мирный договор с Россией. Такое предположение сделал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в новом посте в Telegram-канале.

Он написал, что для Зеленского мир с Россией станет концом карьеры. Медведев усмотрел два варианта развития событий для него после подписания договора между РФ и Украиной.

«Либо быстрый — от нацистов, которые повесят его „на гiлляку“ за сговор с москалями. Либо более медленный — от конкурентов, которые добьются его смещения как президента, проигравшего войну», — заявил зампред Совбеза России.

По его словам, реалистичность этих сценариев подтверждает и близкое окружение Зеленского.

«Это подтверждают и разные шавки вокруг него, которые тявкают, что мирного договора не будет», — сказал Медведев.

Также он расписал пять возможных вариантов дальнейших действий Зеленского. Среди них — запросы оружия у Запада, имитация роли жертвы, покушения на российских журналистов, распространение фейков и выступления на камеру после приема запрещенных веществ.