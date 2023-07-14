14 июля 2023, 14:11
Медведев доложит Путину о подготовке будущих участников СВО
Медведев заявил, что доложит Путину о боевой и политической подготовке участников СВО
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев представит президенту России Владимиру Путину доклад о подготовке будущих участников спецоперации. Об этом бывший премьер-министр сообщил на видео, которое опубликовал в своем Telegram-канале.
Медведев выложил кадры, снятые во время его визита на полигон Тоцкий в Оренбургской области. Зампредседателя Совбеза отметил, что слаживание здесь только началось. Он попросил военнослужащих сообщить ему, чего не хватает и что можно было бы улучшить.
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«По результатам в конечном счете будет, наверное, мой доклад на имя Верховного главнокомандующего о том, каким образом происходит боевая и политическая подготовка для тех, кто будет участвовать в специальной военной операции. В этом цель», — заявил Медведев.
Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу проверил отработку контрактниками навыков по ведению боя в различных условиях на полигонах Южного военного округа. Министр также оценил обучение танковых экипажей под руководством офицеров, у которых есть боевой опыт в зоне СВО.
Дмитрий Медведев
Россия
Владимир Путин
Специальная военная операция РФ на Украине
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