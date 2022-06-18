Медработникам в Херсоне выплатят зарплату в рублях

Сотрудникам Херсонской областной клинической больницы выплатят зарплату в рублях. Об этом договорился мэр Херсона Александр Кобец во время встречи с начальником департамента здравоохранения. Также для больницы закупят новое медоборудование, передали РИА «Новости» в военно-гражданской администрации города.

«При участии ВГА с исполняющим обязанности главврача больницы Евгением Гараном проработан порядок и принято решение организовать выплаты сотрудникам учреждения в российских рублях, поставить структуру, персонал поликлиники, а также оборудование на финансовое и материально-техническое обеспечение ВГА по Херсонской области, подготовить предложения по закупке новейшего оборудования для замены обветшалого в годы украинского правления», — рассказал собеседник агентства.

Также определили порядок прохождения руководством поликлиники профессиональной подготовки в Крыму в составе делегации департамента здравоохранения ВГА по Херсонской области.

Ранее заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов рассказал, что херсонские судостроительные заводы могут в будущем возводить корабли для Черноморского флота России и строить гражданские суда.