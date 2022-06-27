«Медовый месяц закончился». Жители Нидерландов начали выселять украинских беженцев

Принимающие семьи в Нидерландах предупредили муниципальные власти о том, что на время летних отпусков могут выселить украинских беженцев. В пункты временного размещения рискуют вернуться сотни человек, сообщил сайт NU.nl.

В районе Центрального и Западного Брабанта у частных лиц проживает около 1200 беженцев, в Брабант-Зюйдост — 800 человек. Местные жители начали спрашивать чиновников, смогут ли они принять беженцев обратно, так как пришла пора летних отпусков, и они не хотят оставлять переселенцев в своих домах одних. Муниципалитеты не резервируют специальные места для таких беженцев, но учитывают их возвращение в ближайшие недели.

«Голландцы открыли свои сердца и свои дома, не осознавая, какое это имеет влияние. Медовый месяц закончился, хватит. Сейчас идет поток людей со словами: я уезжаю в отпуск и не хочу, чтобы украинцы были одни в моем доме», — сказали в управлении безопасности региона Брабант-Зюйдост.

Власти региона Холландс-Мидден уже начали принимать массово возвращающихся из семей беженцев. Причина отъезда заключается не только в летнем сезоне, беженцев возвращают в приюты из-за истечения срока подселения и разногласий с хозяевами домов.