Медкарты детей с указанием здоровых органов нашли в Мариуполе

Российские следователи изучат появившуюся в Сети видеозапись с базы Красного Креста в Мариуполе, где нашли детские медицинские карты с указанием здоровых органов. Сведений о болезнях в документах нет. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета в своем Telegram-канале.

В ведомстве подчеркнули, что проведут проверку в рамках уже расследуемых уголовных дел о преступлениях украинских властей против мирного населения. По итогам мероприятия следователи примут решение о заведении уголовного дела.

Видео из штаба Красного Креста в своем Telegram-канале опубликовал руководитель Народной дружины в Мариуполе Владимир Тараненко.

Он сообщил, что всего нашли 100 медицинских карточек, где красным помечены здоровые органы маленьких пациентов. Также там оказались инструкции об использовании оружия, в том числе в детском формате, и отчеты о закупке инкубаторов, которые используют для выращивания колоний микроорганизмов.

Тараненко призвал не делать поспешных выводов о найденных документах. Но при этом отметил, что мысли о том, чем занимались участники гуманитарной миссии под прикрытием националистов, у него страшные. Он добавил, что всю информацию передаст в компетентные органы Донецкой Народной Республики для проведения расследования.