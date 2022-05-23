Медики Росгвардии привезли лекарства в поселок Боровая под Харьковом

Медицинские работники Росгвардии доставили лекарства в поселок Боровая Харьковской области. Старший фельдшер Ирина поблагодарила сотрудников ведомства за поддержку. Об этом сообщила газета «Известия».

Росгвардия привезла в поселок, несколько коробок с медикаментами. В частности, это шприцы, вода для инъекций, дротаверин. Фельдшер рассказала, что многие уехали, остались только ЦРБ и скорая помощь.

«Нас осталась одна треть. И каждый раз все уезжают и уезжают, но пока держимся», — сказала старший фельдшер.

Сама женщина уезжать не собирается, ведь тогда в Боровой не останется никого. При этом она заметила, что не является врачом и клятву Гиппократа не давала.

Росгвардия привезла партию лекарств и в другие населенные пункты Харьковской области, которые не находятся под контролем националистов. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ. Начальник медицинской службы подразделения ведомства рассказал, что на этой территории не хватает жизненно важных препаратов.

«Люди обречены здесь в такой ситуации находиться. И помощи ждать только от нас», — заявил он.