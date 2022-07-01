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    01 июля 2022, 07:32

    Медики из России развернули в Харьковской области мобильные госпитали

    Минобороны РФ показало работу мобильных госпиталей в Харьковской области

    Екатерина Виславская

    Российские военные медики развернули в освобожденных населенных пунктах Харьковской области мобильные госпитали. Работу в них показало Минобороны РФ.

    Прием ведут специалисты медицинской службы Западного военного округа. Пациенты приходят к ним круглосуточно. Они жалуются на бытовые травмы, хронические заболевания. Врачи также помогают при травмах после ракетных и минометных обстрелов ВСУ.

    Мобильные госпитали оснащены техникой для оказания первой доврачебной и врачебной помощи. В них есть оборудование для проведения рентгенографии, компьютерной томографии, УЗИ и анализов в условиях лаборатории.