01 июля 2022, 07:32
Медики из России развернули в Харьковской области мобильные госпитали
Минобороны РФ показало работу мобильных госпиталей в Харьковской области
Российские военные медики развернули в освобожденных населенных пунктах Харьковской области мобильные госпитали. Работу в них показало Минобороны РФ.
Прием ведут специалисты медицинской службы Западного военного округа. Пациенты приходят к ним круглосуточно. Они жалуются на бытовые травмы, хронические заболевания. Врачи также помогают при травмах после ракетных и минометных обстрелов ВСУ.
Мобильные госпитали оснащены техникой для оказания первой доврачебной и врачебной помощи. В них есть оборудование для проведения рентгенографии, компьютерной томографии, УЗИ и анализов в условиях лаборатории.