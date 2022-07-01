Медики из России развернули в Харьковской области мобильные госпитали

Российские военные медики развернули в освобожденных населенных пунктах Харьковской области мобильные госпитали. Работу в них показало Минобороны РФ.

Прием ведут специалисты медицинской службы Западного военного округа. Пациенты приходят к ним круглосуточно. Они жалуются на бытовые травмы, хронические заболевания. Врачи также помогают при травмах после ракетных и минометных обстрелов ВСУ.

Мобильные госпитали оснащены техникой для оказания первой доврачебной и врачебной помощи. В них есть оборудование для проведения рентгенографии, компьютерной томографии, УЗИ и анализов в условиях лаборатории.