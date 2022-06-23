Медики из петербургской поликлиники №14 поедут помогать пациентам в Донбассе

Желание поехать помогать больным и раненым в Донбассе изъявили 16 медиков из поликлиники № 14 Выборгского района Санкт-Петербурга. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник».

Среди них — и врачи, и фельдшеры, и медсестры, в том числе старшие, и санитары в возрасте от 25 до 60 лет. Об этом рассказал главный врач поликлиники Виктор Панов, в прошлом сам военный врач. Он подчеркнул, что «медики не едут туда по приказу или за длинным рублем, все — по убеждениям, согласно своему долгу медицинского работника».