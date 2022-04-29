Медики ДНР помогли жителям освобожденных из-под контроля Украины территорий

На освобожденных из-под контроля Украины территориях медицинская помощь за прошедшие сутки понадобилась 20 жителям, сообщил Штаб территориальной обороны ДНР.

Они были ранены при обстрелах вооруженных формирований Украины. В целом по республике в течение суток к врачам обратились 59 мирных граждан.

Тем временем из Мариуполя в Безыменное были эвакуированы порядка 600 человек, в том числе 80 детей. На месте им оказали помощь сотрудники МЧС. Всего с 5 марта по этому маршруту из города выехало 25,3 тысячи человек.

Тем временем российской армии удалось уничтожить пусковую установку в Николаевской области, с помощью которой в ночь на 28 апреля украинские войска обстреливали Херсон ракетами «Точка-У», сообщил RT. Ее нашли вблизи села Гороховское.