Спецоперация 25 декабря 2022, 09:59 Медик ЗВО рассказал о спасении жизней и российских, и украинских военных на фронте РИА «Новости»: медик ЗВО рассказал о спасении жизней и российских, и украинских военных РИА «Новости»

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Российские военные медики в зоне проведения специальной операции спасают жизни как своих бойцов, так и украинских военнослужащих. Об этом РИА «Новости» рассказал полевой медик Западного военного округа с позывным Каспер.

По его словам, за три месяца нахождения в зоне спецоперации он помог более чем 250 военным.

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«Оказывали помощь как российским, там и украинским бойцам. Всех доставляют в санчасть. Однажды привели украинского бойца в форме НАТО. Он говорил с нами на русском языке, тоже оказали помощь. Наши военные раненых не бросали», — рассказал Каспер.

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Медик вспомнил о случае, когда он сам получил ранение при выполнении служебных обязанностей.

«Этот случай произошел под Курдюмовкой, работали с тяжелораненым. Меня мина накрывает, при себе был пистолет Макарова, который принял на себя осколок. Но контузию и перелом ребер все равно получил», — добавил он.

Ранее пресс-служба Минобороны показала на видео работу российских медиков в зоне специальной операции.