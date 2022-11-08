Мечту украинцев о процветании в ЕС раскритиковали в Совфеде | 360°

Спецоперация 08 ноября 2022, 09:22 Мечту украинцев о процветании в ЕС раскритиковали в Совфеде Сенатор Пушков назвал «жизнью в мифе» мечты украинцев о процветании в Евросоюзе РИА "Новости"

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Мечты многих жителей Украины о якобы процветании и развитии в составе Евросоюза являются не чем иным, как иллюзией. Об этом в Telegram-канале написал сенатор Совета Федерации Алексей Пушков.

«На Украине зашкаливает уровень самообмана общественности. Еще в 2014 году люди были убеждены, что через 10 лет Украина станет процветающей страной в составе Евросоюза. Ну и? Прошло девять лет», — написал он.

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Политик отметил, что результат стремления Украины в ЕС получился прямо противоположным.

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«Украина тратила все больше, а сама производила меньше, теряя рынок России. Жизнь в мифе. Украины предпочитают не смотреть правде в глаза, а предаваться необоснованным надеждам», — заключил Пушков.

Ранее сенатор сообщал, что западные страны еще не поняли, насколько велик негативный эффект от введенных антироссийских санкций на них самих.

Пушков подчеркнул, что еще в 2014 году президент США Барак Обама мечтал разорвать экономику России, однако сделать этого не получилось.