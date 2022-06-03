МЧС России вновь доставило гумпомощь жителям Донбасса и Украины

Представители МЧС России доставили партию гуманитарной помощи жителям Донбасса и Украины. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на ведомство.

«Очередная партия гуманитарной помощи весом в 1,5 тысячи тонн доставлена на Украину и в Донбасс», — написали они.

Жители регионов, оказавшихся в зоне спецоперации на Украине, регулярно получают гуманитарную помощь от различных российских ведомств. Днем ранее, 2 июня, журналисты «Известий» рассказали о доставке детских вещей от Следственного комитета.

Сотрудники ведомства организовали целую акцию. Они развернули три полевые кухни, украсили место раздачи гумпомощи воздушными шарами и привезли детские сладости. По словам журналистов «Известий», мероприятие посетило много родителей. Взрослые пришли вместе со своими детьми. Они выразили благодарность сотрудникам Следственного комитета россии за подарки. Сами представители ведомства отметили, что хотели увидеть детские улыбки на организованном ими мероприятии.