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    04 мая 2022, 09:14

    МЧС России показало спецмашину для разминирования территории ЛНР

    МЧС РФ заявило, что проводит разминирование территории ЛНР при помощи спецмашин

    Екатерина Виславская

    Спасатели обследовали 80 гектаров освобожденной территории Луганской Народной Республики и обезвредили более 300 взрывоопасных предметов, сообщило МЧС России.

    Российские специалисты командированы в Донбасс для помощи в разминировании. В первую очередь работы ведутся на линиях электропередач, водоводах, мостах, путепроводах и железнодорожных путях, которые важны для возвращения к мирной жизни.

    Они используют миноискатели, щупы, саперные кошки и лопаты, а также специальную машину разминирования — совершенно новый вид техники. Она помогает проводить сплошную очистку местности от пехотных мин. Машина прорывает почву на глубину 30 сантиметров и уничтожает мины либо дробя их, либо приводя в действие.

    Ранее группу из 100 специалистов МЧС России и 35 единиц спецтехники отправили в Донецкую Народную Республику. Они помогают восстанавливать местную инфраструктуру.