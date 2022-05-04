МЧС России показало спецмашину для разминирования территории ЛНР

Спасатели обследовали 80 гектаров освобожденной территории Луганской Народной Республики и обезвредили более 300 взрывоопасных предметов, сообщило МЧС России.

Российские специалисты командированы в Донбасс для помощи в разминировании. В первую очередь работы ведутся на линиях электропередач, водоводах, мостах, путепроводах и железнодорожных путях, которые важны для возвращения к мирной жизни.

Они используют миноискатели, щупы, саперные кошки и лопаты, а также специальную машину разминирования — совершенно новый вид техники. Она помогает проводить сплошную очистку местности от пехотных мин. Машина прорывает почву на глубину 30 сантиметров и уничтожает мины либо дробя их, либо приводя в действие.

Ранее группу из 100 специалистов МЧС России и 35 единиц спецтехники отправили в Донецкую Народную Республику. Они помогают восстанавливать местную инфраструктуру.