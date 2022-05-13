МЧС рассказало о помощи жителям освобожденных территорий Украины
МЧС России: 120 млн рублей направили на единовременные выплаты жителям Украины
Единовременные выплаты по 10 тысяч рублей получили 12 тысяч жителей на освобожденных территориях Украины. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
В ведомстве отметили что всего получили 14 тысяч заявок от местных жителей на получение выплат. В их числе пенсионеры и работники бюджетной сферы.
«Пункты выдачи работают ежедневно, в том числе в выходные дни», — подчеркнули в пресс-службе МЧС.
Начиная с 10 мая на Украину и в республики Донбасса доставили гуманитарную помощь общим весом более тонны. В состав груза включили продукты питания, воду, лекарства и предметы первой необходимости.
С начала гуманитарной миссии МЧС направило в пострадавшие регионы 313 колонн с помощью для местных жителей. Общая масса доставленного груза превысила 19 тысяч тонн.
На территории Донецкой и Луганской народных республик российские спасатели вместе с коллегами продолжают разбирать завалы на площади 30 тысяч квадратных метров. Пиротехники МЧС России проводят разминирование территорий. Они уже обследовали 135 гектаров, где нашли и обезвредили более девяти тысяч взрывоопасных предметов.