МЧС рассказало о помощи жителям освобожденных территорий Украины

Единовременные выплаты по 10 тысяч рублей получили 12 тысяч жителей на освобожденных территориях Украины. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

В ведомстве отметили что всего получили 14 тысяч заявок от местных жителей на получение выплат. В их числе пенсионеры и работники бюджетной сферы.

«Пункты выдачи работают ежедневно, в том числе в выходные дни», — подчеркнули в пресс-службе МЧС.

Начиная с 10 мая на Украину и в республики Донбасса доставили гуманитарную помощь общим весом более тонны. В состав груза включили продукты питания, воду, лекарства и предметы первой необходимости.

С начала гуманитарной миссии МЧС направило в пострадавшие регионы 313 колонн с помощью для местных жителей. Общая масса доставленного груза превысила 19 тысяч тонн.

На территории Донецкой и Луганской народных республик российские спасатели вместе с коллегами продолжают разбирать завалы на площади 30 тысяч квадратных метров. Пиротехники МЧС России проводят разминирование территорий. Они уже обследовали 135 гектаров, где нашли и обезвредили более девяти тысяч взрывоопасных предметов.